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00:30, 8 августа 2023Спорт

В Казахстане высказались о возврате средств России за переход фигуристки

Казахстан заявил, что не готов возмещать средства за подготовку Самоделкиной

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев высказался о возможном переходе российской фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную страны. Его слова приводит РИА Новости.

Бесбаев заявил, что в Казахстане не готовы возмещать средства за подготовку 16-летней Самоделкиной в России. При этом он добавил, что для изучения ситуации нужно прочитать российский устав.

О желании 16-летней Самоделкиной сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан стало известно 4 августа. В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что вопрос о переходе спортсменки будет рассмотрен не ранее декабря.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.

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    Анастасия Борисова
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