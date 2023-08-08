Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
16:15 (Мск)
Ростов
Фонбет Кубок России|Группа B
Людмила Самсонова
Сегодня
18:00 (Мск)
Катержина Синякова
Монреаль
Рубин
Сегодня
18:30 (Мск)
Локомотив М
Фонбет Кубок России|Группа B
Анастасия Потапова
Сегодня
19:30 (Мск)
Каролина Мухова
Монреаль
Маккензи Макдональд
Сегодня
19:30 (Мск)
Аслан Карацев
Торонто
Элисе Мертенс
Дарья Касаткина
Монреаль
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Фонбет Кубок России|Группа D
Анна Блинкова
Сегодня
21:00 (Мск)
Чжан Шуай
Монреаль
10:33, 8 августа 2023Спорт

Сменившая гражданство российская легкоатлетка выиграла серебро на Универсиаде

Бывшая российская легкоатлетка Куличенко выиграла серебро на Универсиаде

Фото: Jurij Kodrun / Getty Images for European Athletics

Кипрская легкоатлетка Елена Куличенко завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде, проходившей в китайском Чэнду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бывшая российская спортсменка, сменившая гражданство, взяла высоту 1 метр и 91 сантиметр. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше. На Универсиаде Куличенко представляла Университет Джорджии (США).

Медаль Куличенко стала пятой для Кипра на соревнованиях. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований.

17 июля Куличенко одержала победу на молодежном чемпионате Европы. Легкоатлетка принесла Кипру первую в истории золотую медаль этого турнира.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году, заявив, что решение принесло ей огромную пользу. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

    В Петербурге годовалая девочка отравилась найденным на площадке снюсом

    Натали Портман решила развестись с мужем после 11 лет брака

    Трое детей пострадали из-за урагана в российском регионе

    Россиянам раскрыли самый модный цвет одежды на осень

    Россиянин избил полицейского и получил два года колонии

    Власти Грузии заявили об ответственности Саакашвили за войну 2008 года

    Россиянам напомнили о послаблениях на работе в жару

    Названы самые популярные у россиян марки электрокаров с пробегом

    Сменившая гражданство российская легкоатлетка выиграла серебро на Универсиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости