Сменившая гражданство российская легкоатлетка выиграла серебро на Универсиаде

Бывшая российская легкоатлетка Куличенко выиграла серебро на Универсиаде

Кипрская легкоатлетка Елена Куличенко завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде, проходившей в китайском Чэнду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бывшая российская спортсменка, сменившая гражданство, взяла высоту 1 метр и 91 сантиметр. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше. На Универсиаде Куличенко представляла Университет Джорджии (США).

Медаль Куличенко стала пятой для Кипра на соревнованиях. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований.

17 июля Куличенко одержала победу на молодежном чемпионате Европы. Легкоатлетка принесла Кипру первую в истории золотую медаль этого турнира.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году, заявив, что решение принесло ей огромную пользу. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017.