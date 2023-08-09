Шойгу анонсировал усиление группировки войск на западных границах России

Глава Минобороны Шойгу: Россия усилит группировки войск на западных границах

Россия усилит группировки войск на западных границах страны. Об этом на заседании коллегии военного ведомства сообщил министр обороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС

«Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах», — сказал министр.

Он добавил, что около 3600 военнослужащих, учитывая вооруженные силы восточно-европейских стран, размещены близ границ Союзного государства. Помимо этого, там же находится восемь тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и минометов, а также 650 самолетов и вертолетов.

По мнению министра, угрозы военной безопасности России с запада и северо-запада выросли кратно, это связано со вступлением Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).