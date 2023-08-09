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21:21, 9 августа 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу третий раз за день объявили на всей территории Украины

Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency

Воздушную тревогу третий раз за день объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Ранее 9 августа на всей территории государства дважды объявляли тревогу, позже ее отменили. Очередной сигнал тревоги прозвучал около 20:35 (совпадает с московским).

Предупредительные сигналы начали звучать в 17:40 в Киеве, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской областях и других. Через три минуты сирены распространились по всей украинской территории. Ранее воздушная тревога была объявлена на Украине в 16:02.

Также 9 августа сообщалось, что в городе Запорожье произошел сильный взрыв.

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    Марина Совина
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