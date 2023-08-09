Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу третий раз за день объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу третий раз за день объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Ранее 9 августа на всей территории государства дважды объявляли тревогу, позже ее отменили. Очередной сигнал тревоги прозвучал около 20:35 (совпадает с московским).

Предупредительные сигналы начали звучать в 17:40 в Киеве, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской областях и других. Через три минуты сирены распространились по всей украинской территории. Ранее воздушная тревога была объявлена на Украине в 16:02.

Также 9 августа сообщалось, что в городе Запорожье произошел сильный взрыв.