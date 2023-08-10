Дело оскорбившего мальчика из-за буквы Z на шапке россиянина пересмотрят

Дело напавшего на ребенка в шапке с Z Александра Неустроева будет пересмотрено

В Екатеринбурге пересмотрят прекращенное уголовное дело против Александра Неустроева, оскорбившего мальчика из-за буквы Z на шапке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, в решении суда нашлись существенные нарушения. «Совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации», — пояснили в Генпрокуратуре.

9 августа стало известно, что мужчину приговорили к штрафу в размере семь тысяч рублей. Но возбужденное ранее дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство») прекратили. По данной статье россиянин мог получить до пяти лет колонии.

Ребенка и его родителей мужчина не знает, но он извинился перед ними и раскаялся в содеянном.

24 апреля в интернете разместили видео, на котором мужчина ругает школьника за то, что тот вышел на улицу в шапке с Z-символикой. Узнав о случившемся, родители мальчика написали заявление в полицию, в котором попросили привлечь мужчину за дискредитацию армии. После задержания россиянин объяснил свой поступок тем, что ему не понравился взгляд мальчика после того, как ему сделали замечание.