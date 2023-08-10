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13:16, 10 августа 2023Спорт

Прыгунья-чемпионка оценила слова Исинбаевой о номинальных воинских званиях

Прыгунья Феофанова заявила, что Елена Исинбаева нанесла удар по своему имиджу

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российская чемпионка мира по прыжкам с шестом Светлана Феофанова оценила слова двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которая назвала свои воинские звания номинальными. Ее цитирует Sports.ru.

«У Лены плохие советники. В нынешней ситуации выдать вот такой пост, еще и на испанском языке... Это можно было сделать грамотней», — заявил бывшая спортсменка. Она посчитала, что Исинбаева нанесла сокрушительный удар по своему имиджу, отметив, что та не связывает дальнейшую жизнь с Россией.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» Исинбаева написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Высказывания спортсменки вызвали общественный резонанс. С критикой легкоатлетки выступил министр спорта России Олег Матыцин, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в Махачкале переименуют стадион, названный в ее честь.

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    Анастасия Борисова
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