Дебютный матч Месси в MLS перенесли

MLS перенесла дебютный матч футболиста Лионеля Месси в чемпионате

Представители североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) на своем сайте объявили о переносе матча между «Интер Майами» и «Шарлотт», который должен был стать дебютным для аргентинского нападающего Лионеля Месси в чемпионате страны.

Причина переноса в том, что обе команды вышли в четвертьфинал Кубка лиг, который пройдет 12 августа. Отмечается, что один из двух клубов сыграет 20 августа либо в финале Кубка лиг, либо в матче за третье место.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

7 августа Месси в третьем матче подряд оформил дубль за «Интер Майами». Он отличился в матче 1/8 финала Кубка лиг против «Орландо». Таким образом, голы Месси помогли команде выйти в четвертьфинал турнира.