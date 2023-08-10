Уходящий из России производитель Jim Beam рекордно заработал в стране

RTVI: уходящий из России производитель Jim Beam получил рекордную выручку

Производитель бурбона Jim Beam, объявивший об уходе из России, получил в 2022 году рекордную за пять лет выручку, увеличив ее год к году с 69 до 269 миллионов рублей, пишет RTVI.

Как узнали журналисты, помимо увеличения заработков компания продолжает искать в стране новых сотрудников. Сейчас там доступны вакансии специалиста по торговому маркетингу и менеджера по работе с ключевыми клиентами.

В июле 2022 года крупнейшие зарубежные производители виски объявили о решении покинуть российский рынок алкоголя. Компании Beam Suntory и Edrington (марки Jim Beam, Macallan, Courvoisier, The Famous Grouse и другие) договорились передать подразделение Maxxium Russia под местное управление.

В начале ноября Минпромторг включил алкогольную продукцию в список товаров, ввоз которых в Россию разрешен в рамках программы параллельного импорта. В результате уже в начале 2023 года импорт вина и крепких напитков в Россию вырос на 23 процента в годовом выражении

Как стало известно The Wall Street Journal, американский производитель алкоголя Bacardi, пообещавший приостановить работу в России, также увеличил выручку в стране, поставив за год продукции на 169 миллионов долларов.