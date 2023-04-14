Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:05, 14 апреля 2023Экономика

Импорт алкоголя в Россию вырос до рекордных объемов

«Ъ»: в январе-феврале импорт алкоголя в Россию вырос до рекордных 79 миллионов литров

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В январе-феврале 2023 года импорт вина и крепких напитков в Россию вырос на 23 процента в годовом выражении, до 79 миллионов литров, сообщает «Коммерсантъ».

Поставки вин выросли на 23 процента, до 63,37 миллиона литров, а крепких напитков — на 25 процентов, до 15,65 миллиона литров. Импорт виски увеличился на 32 процента, до 6,16 миллиона литров, коньяка и бренди — на 61 процент, до 2,82 миллиона литров, ликеров — на 60 процентов, до 2,01 миллиона литров, рома — на 19 процентов, до 1,67 миллиона литров. Общий объем импорта алкоголя стал рекордным для начала года за последние пять лет.

По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, январь традиционно является провальным месяцем для импорта. Однако в начале 2023-го многие участники рынка в условиях ослабления рубля стали наращивать запасы, чтобы минимизировать риски. Из-за удлинения логистики многие импортеры получили товар в январе вместо декабря, объяснил гендиректор АСТ Леонид Рафаилов. Сложности с комплектующими среди предприятий в Европе также привели к переносу поставок на начало 2023 года, добавляет директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков.

Материалы по теме:
Самый жир. Проблемы с лишним весом угрожают здоровью людей и бьют по экономике стран. Как мир борется с вредной едой?
Самый жир.Проблемы с лишним весом угрожают здоровью людей и бьют по экономике стран. Как мир борется с вредной едой?
29 января 2023
Курсы доллара и евро обновили годовые максимумы. Почему рубль падает, а иностранные валюты растут?
Курсы доллара и евро обновили годовые максимумы.Почему рубль падает, а иностранные валюты растут?
7 апреля 2023

Рост импорта произошел после значительного сокращения поставок в 2022 году из-за отказа некоторых компаний работать в России. После этого российский рынок поспешили занять новые игроки. Например, производитель третьего по популярности виски в мире The Officer’s Choice индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) заключила контракт на поставки алкоголя в страну на два года. Также спиртное включили в программу параллельного импорта на фоне роста спроса на крепкие напитки.

Некоторые производители все же пересмотрели решение об уходе с российского рынка. Шведский производитель водки компания Absolut и его материнская компания Pernod Ricard решили снова поставлять алкоголь в Россию. Также возобновят поставки ликера Jagermeister и виски Johnnie Walker. Об этом решении дистрибьюторы алкоголя Beluga Group и Luding Group сообщили в конце 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили об изменившейся тактике обстрелов украинской артиллерии
Умер известный кинокритик Юрий Богомолов
В Австрии указали на «ошеломительную» разницу цен на топливо в США и Евросоюзе
В Крыму предложили лишить Киев выхода к Черному морю
Мастер по наращиванию ресниц описала шесть самых распространенных типов клиентов
Актер из сериала «Король и Шут» рассказал о мечте сыграть психически больного
Послание в бутылке за девять месяцев преодолело более двух тысяч километров
Российский матрос получил награду от СКР за спасение сотрудника ФСБ
Российский подросток рассказал о школьных наказаниях через «опускание»
Импорт алкоголя в Россию вырос до рекордных объемов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.