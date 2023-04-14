Импорт алкоголя в Россию вырос до рекордных объемов

«Ъ»: в январе-феврале импорт алкоголя в Россию вырос до рекордных 79 миллионов литров

В январе-феврале 2023 года импорт вина и крепких напитков в Россию вырос на 23 процента в годовом выражении, до 79 миллионов литров, сообщает «Коммерсантъ».

Поставки вин выросли на 23 процента, до 63,37 миллиона литров, а крепких напитков — на 25 процентов, до 15,65 миллиона литров. Импорт виски увеличился на 32 процента, до 6,16 миллиона литров, коньяка и бренди — на 61 процент, до 2,82 миллиона литров, ликеров — на 60 процентов, до 2,01 миллиона литров, рома — на 19 процентов, до 1,67 миллиона литров. Общий объем импорта алкоголя стал рекордным для начала года за последние пять лет.

По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, январь традиционно является провальным месяцем для импорта. Однако в начале 2023-го многие участники рынка в условиях ослабления рубля стали наращивать запасы, чтобы минимизировать риски. Из-за удлинения логистики многие импортеры получили товар в январе вместо декабря, объяснил гендиректор АСТ Леонид Рафаилов. Сложности с комплектующими среди предприятий в Европе также привели к переносу поставок на начало 2023 года, добавляет директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков.

Рост импорта произошел после значительного сокращения поставок в 2022 году из-за отказа некоторых компаний работать в России. После этого российский рынок поспешили занять новые игроки. Например, производитель третьего по популярности виски в мире The Officer’s Choice индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) заключила контракт на поставки алкоголя в страну на два года. Также спиртное включили в программу параллельного импорта на фоне роста спроса на крепкие напитки.

Некоторые производители все же пересмотрели решение об уходе с российского рынка. Шведский производитель водки компания Absolut и его материнская компания Pernod Ricard решили снова поставлять алкоголь в Россию. Также возобновят поставки ликера Jagermeister и виски Johnnie Walker. Об этом решении дистрибьюторы алкоголя Beluga Group и Luding Group сообщили в конце 2022 года.