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08:44, 9 декабря 2022Экономика

В России начались первые поставки алкоголя по параллельному импорту

«Известия»: начались поставки алкоголя ушедших из России брендов по параллельному импорту

Фото: Mae Mu / Unsplash

В России стартовали первые поставки алкоголя ушедших с отечественного рынка иностранных брендов по параллельному импорту. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что речь идет о ввозе спиртных напитков зарубежных брендов, которые официально покинули российский рынок, после чего правительство разрешило осуществлять поставки без согласия правообладателя. К ним относятся, в частности, Jack Daniel's, Aberfeldy и Grant's. Стоимость большинства напиток осталась прежней, а дефицита продукции не ожидается, говорится в публикации.

Первой, призвавшей легализовать ввоз алкогольных напитков по параллельному импорту, стала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), сказано в материале. Подобная мера была обусловлена риском возникновения нехватки спиртных напитков, которые россияне закупают в преддверии праздников. Однако некоторые, например Комитет производителей алкогольной продукции, посчитали, что свободный импорт приведет к ввозу контрафактного алкоголя. В свою очередь, в Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали, что не фиксируют нарушений при параллельном импорте алкоголя.

Ранее стало известно, что за полгода в Россию по параллельному импорту ввезли критически важных товаров на сумму равную почти девяти миллиардам долларов. Отмечалось, что общий объем параллельного импорта на тот момент достиг 2 миллионов тонн.

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Варвара Кузьмина
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