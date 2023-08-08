Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:50, 8 августа 2023Экономика

Обещавший уйти из страны алкогольный гигант нажился на россиянах

WSJ: Bacardi увеличил в России выручку на 8,5 процента после обещания уйти

Фото: Elena Gordeichik / Shutterstock / Fotodom

Американский производитель алкоголя Bacardi на фоне обещаний приостановить работу в России за последние 12 месяцев поставил в страну продукции на 169 миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Продавая водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Bacardi и другие напитки, компания в прошлом году нарастила выручку на 8,5 процента, до 30 миллиардов рублей. Роста, по данным журналистов, компания смогла добиться, заняв освободившиеся на рынке ниши.

Материалы по теме:
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023
Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро в России. Как скажутся огромные убытки на странах ЕС?
Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро в России.Как скажутся огромные убытки на странах ЕС?
7 августа 2023

На фоне приостановки деятельности в России западных компаний-производителей элитного алкоголя еще в августе 2022 года стало известно, что российские поставщики спиртного получили декларации на ввоз в страну их продукции. В начале ноября Минпромторг включил алкогольную продукцию в список товаров, ввоз которых в Россию разрешен в рамках программы параллельного импорта.

В результате уже в начале 2023 года импорт вина и крепких напитков в Россию вырос на 23 процента в годовом выражении. Общий объем импорта алкоголя стал рекордным для первых месяцев года за последние пять лет. При этом, как сообщало РИА Новости, продукция Bacardi продолжает поступать на российский рынок не по параллельному импорту, а в рамках сотрудничества компании с отечественными ретейлерами. По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, отношение брендов к России зависит от их структуры собственности, и Bacardi как частная компания исходит из «прагматичных соображений».

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    В России заблокируют миллионы сим-карт. Кого это коснется и можно ли избежать блокировки?

    Россиянин на тракторе наехал на потерянную военными 10 лет назад ракету «Града»

    Создатели «Смешариков» подали в суд на российских бизнесменов за пиратство

    Названа причина неспособности Китая превзойти США

    Генштаб ВСУ назвал число подготовленных в Великобритании военных

    Стало известно об ухудшении состояния Лады Дэнс после ДТП

    Британия добавила новые пункты в санкционный режим против России и Белоруссии

    На Бали возникла новая угроза из-за наплыва туристов

    Власти Крыма объяснили звуки взрывов

    На Украине анонсировали встречу с иностранными послами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости