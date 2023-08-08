Обещавший уйти из страны алкогольный гигант нажился на россиянах

WSJ: Bacardi увеличил в России выручку на 8,5 процента после обещания уйти

Американский производитель алкоголя Bacardi на фоне обещаний приостановить работу в России за последние 12 месяцев поставил в страну продукции на 169 миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Продавая водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Bacardi и другие напитки, компания в прошлом году нарастила выручку на 8,5 процента, до 30 миллиардов рублей. Роста, по данным журналистов, компания смогла добиться, заняв освободившиеся на рынке ниши.

На фоне приостановки деятельности в России западных компаний-производителей элитного алкоголя еще в августе 2022 года стало известно, что российские поставщики спиртного получили декларации на ввоз в страну их продукции. В начале ноября Минпромторг включил алкогольную продукцию в список товаров, ввоз которых в Россию разрешен в рамках программы параллельного импорта.

В результате уже в начале 2023 года импорт вина и крепких напитков в Россию вырос на 23 процента в годовом выражении. Общий объем импорта алкоголя стал рекордным для первых месяцев года за последние пять лет. При этом, как сообщало РИА Новости, продукция Bacardi продолжает поступать на российский рынок не по параллельному импорту, а в рамках сотрудничества компании с отечественными ретейлерами. По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, отношение брендов к России зависит от их структуры собственности, и Bacardi как частная компания исходит из «прагматичных соображений».