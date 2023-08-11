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13:15, 11 августа 2023Россия

Минобороны отчиталось о 16 сбитых беспилотниках

МО РФ отчиталось о 16 сбитых БПЛА под Харьковом и в Запорожье, в ДНР и ЛНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России отчиталось о 16 беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), сбитых за сутки под Харьковом и в Запорожье, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Такие данные журналисты получили в оборонном ведомстве в ходе брифинга в пятницу, 11 августа.

Представитель Минобороны пояснил, что дроны противника были ликвидированы в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Лисичанск ЛНР, Артемовск, Волноваха ДНР, Орехов и Гуляйполе Запорожской области.

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До этого российское оборонное ведомство доложило об уничтожении пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Макаровки под Донецком.

Тогда же огнем артиллерии был успешно поражен пикап с украинскими военнослужащими в Новомихайловке, а также минометный расчет и группа бойцов противника севернее Никольского.

В конце июля российские военнослужащие уничтожили цех по сборке беспилотников в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области Украины.

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    Анна Щербакова
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