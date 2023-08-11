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05:43, 11 августа 2023Наука и техника

Автоматическую станцию «Луна-25» взяли на управление

Запущенная с космодрома Восточный станция «Луна-25» взята на управление

Автоматическая станция «Луна-25», запущенная с космодрома Восточный ночью 11 августа, взята на управление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

Ракета «Союз-2.1б» с аппаратом «Луна-25» стартовала в пятницу, 11 августа, в 02:10 мск. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал задачи первой в истории России миссии к Луне мирными. Спускаемый аппарат станции должен произвести посадку в районе южного полюса естественного спутника Земли, вероятно, богатого залежами водяного льда. Основная задача миссии — проверка технологии мягкой посадки на поверхность естественного спутника Земли.

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    Екатерина Подвигина
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