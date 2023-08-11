«Роскосмос» назвал задачи миссии «Луна-25» мирными

Глава «Роскосмоса» Борисов заявил, что задачи миссии «Луна-25» являются мирными

Задачи первой в истории России миссии к Луне являются мирными, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом пишет ТАСС.

Гендиректор назвал характер задач автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25». «Задачи этой миссии носят чисто мирный характер», — подчеркнул он. Спускаемый аппарат станции должен произвести посадку в районе южного полюса естественного спутника Земли, вероятно, богатого залежами водяного льда. Основная задача миссии — проверка технологии мягкой посадки на поверхность естественного спутника Земли.

Ракета «Союз-2.1б» с аппаратом «Луна-25» стартовала в пятницу, 11 августа. Посадка АМС ожидается 21 августа.

Ранее космонавт Петр Дубров рассказал, что в первом полете на Луну главной задачей должна быть отработка оборудования, корабля и баллистических схем движения.

