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09:20, 11 августа 2023Спорт

Украинская теннисистка рассказала о взаимодействии с россиянами на турнирах

Теннисистка Даяна Ястремская заявила, что не общается с россиянами на турнирах

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о том, как взаимодействует с российскими игроками во время турниров. Об этом сообщает Sport.pl.

Спортсменка заявила, что не общается с россиянами. «Большинство из них игнорируют нас, даже не здороваются. Но мне все равно, я даже не хочу с ними разговаривать», — отметила Ястремская.

28 июля Ястремская попросила Женскую теннисную ассоциацию (WTA) наказать 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву за лайк в социальных сетях. «Она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершенных в отношении украинцев, и WTA просто указала, что не будет вмешиваться», — заявила украинка.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

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    Алексей Гусев
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