Украинская теннисистка попросила наказать россиянку Андрееву за лайк в соцсетях

Украинская теннисистка Ястремская попросила WTA наказать Мирру Андрееву за лайк

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попросила Женскую теннисную ассоциацию (WTA) наказать 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву за лайк в социальных сетях. Спортсменка высказалась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершенных в отношении украинцев, и WTA просто указала, что не будет вмешиваться», — заявила Ястремская, назвав эту ситуацию неприемлемой. При этом она не уточнила, о каких именно публикациях идет речь.

24 июля Андреева шуткой оценила разгромную победу над Ястремской в матче первого круга турнира WTA в швейцарской Лозанне. «Я показала великолепный уровень тенниса… Хотя лучше уточните потом у моего тренера…» — пошутила 16-летняя спортсменка. Она заявила, что очень довольна победой, так как старалась показывать свой теннис и бороться за каждое очко.

17 июля Андреева впервые вошла в топ-100 WTA и расположилась на 66-м месте. Она дошла до 1/8 финала Уимблдона 2023 года, где проиграла американке Мэдисон Кис. В мае спортсменка дошла до третьего круга дебютного для себя «Ролан Гаррос».