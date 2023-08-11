Илон Маск объявил о бое с Цукербергом в «эпическом месте»

Илону Маску разрешили провести бой с Цукербергом на фоне «Древнего Рима»

Поединок миллиардера Илона Маска и основателя корпорации Meta (в России признана экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга пройдет в Италии. Об этом Маск объявил в соцсети X (Twitter).

Миллиардер утверждает, что провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и итальянским министром культуры Дженнаро Санджулиано. По его словам, они разрешили провести поединок в некоем «эпическом месте на фоне Древнего Рима».

В посте не уточняется, где именно пройдет бой, однако ранее сообщалось, что представитель итальянских властей якобы связался с Цукербергом и предложил провести поединок в римском Колизее — античном амфитеатре, где когда-то шли гладиаторские бои. Официальных подтверждений информации пока не было.

Трансляция будет на этой платформе и на Meta. В кадре будет только Древний Рим, абсолютно ничего современного Илон Маск

Маск также отверг предположения, что к организации поединка имеют отношение UFC или Дэйна Уайт. По его словам, бой пройдет под эгидой благотворительных фондов, один из которых принадлежит ему самому, а другой — Цукербергу. Все вырученные средства будут направлены на помощь ветеранам американской армии.

О намерении Маска и Цукерберга помериться силами на ринге стало известно в конце июня. С тех пор Цукерберг успел получить синий пояс по джиу-джитсу и заявил, что готов к бою в любой момент. Маск не спешит с ответом и жалуется на занятость и боль в спине, которую он якобы повредил, когда пытался поднять 160-килограммового сумоиста.