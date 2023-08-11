Американскому хоккеисту «Динамо» разрешили выступать за сборную России

Американскому хоккеисту «Динамо» Менеллу разрешили выступать за сборную России

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл больше не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Это произошло после того, как игроку, получившему российское гражданство, разрешили выступать за сборную страны. Такое решение приняла комиссия по определению статуса хоккеистов.

9 августа президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о натурализации игроков. «Каждый иностранный хоккеист сам решает свою судьбу», — высказался функционер.

Менелл получил российский паспорт 1 августа. Он выступает за столичный клуб с сентября 2022 года.