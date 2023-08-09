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19:32, 9 августа 2023Спорт

Третьяк высказался о натурализации хоккеистов

Глава Федерации хоккея России Третьяк назвал натурализацию игроков большим шагом
Владислав Третьяк

Владислав Третьяк. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о натурализации игроков. Об этом он рассказал РИА Новости.

Глава ФХР назвал получение гражданства другой страны большим шагом. «Каждый иностранный хоккеист сам решает свою судьбу», — высказался Третьяк.

Ранее российский паспорт получил американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл. Уточнялось, что следующим шагом станет получение спортивного гражданства.

Желание получить российское гражданство выразили канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик и его соотечественник из «Амура» Кэмерон Ли. Не исключил этого и американский игрок «Авангарда» Рид Буше.

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    Дарья Коршунова
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