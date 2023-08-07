Американский игрок КХЛ оценил вероятность получения российского гражданства

Американский игрок «Авангарда» Буше допустил получение российского гражданства

Американский игрок «Авангарда» Рид Буше оценил вероятность получения российского гражданства. Его слова приводит РИА Новости.

Нападающий рассказал, что это серьезный вопрос, который нужно проанализировать и обсудить с семьей. «Я уже задумывался над возможностью получить российское гражданство, но, повторюсь, мне необходимо проверить все, понять, как это может отразиться на моей семье, на моих детях», — заявил он, допустив, что может принять это решение.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), помимо омского клуба, он также выступал за ярославский «Локомотив».

Ранее российский паспорт получил американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл. Уточнялось, что следующим шагом станет получение спортивного гражданства.