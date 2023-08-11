Роналду перекрестился и оказался под угрозой ареста в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду перекрестился и может быть арестован в Саудовской Аравии

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказался под угрозой ареста в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Italy 24 Press News.

Нападающий отличился в матче 1/2 финала Кубка арабских чемпионов против иракского клуба «Аль‑Шорта», после чего перекрестился. При этом в Саудовской Аравии запрещена публичная демонстрация любых христианских жестов и символов. Нарушителя могут арестовать.

27 июля российский футбольный тренер Андрей Чернышов рассказал об особенностях работы в саудовском клубе «Аль-Шоле». Специалист заявил, что после переезда сложнее всего ему было привыкнуть к новому образу жизни. «Он у арабов совершенно другой. Например, они могут прямо посреди тренировки расстелить на поле коврики и начать молиться. Я уже начал записывать расписание намаза, чтобы не прерывались занятия», — пояснил тренер.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.