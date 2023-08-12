Фигуристка Алена Косторная вышла замуж за партнера Георгия Куницу

Российская фигуристка Алена Косторная вышла замуж за своего партнера Георгия Куницу. Об этом спортсменка рассказала в своем Telegram-канале.

19-летняя фигуристка показала видео, где она позирует в свадебном платье. На церемонии присутствовали олимпийская чемпионка Игр-2022 Анна Щербакова, а также фигуристка Дарья Усачева.

В январе 2023 года стало известно, что спортсменка тренируется в паре с Куницей в группе Сергея Рослякова. Тогда же Косторная начала выкладывать в социальных сетях публикации, намекающие на отношения с партнером. Она заявляла, что не получает много критики, однако не отвечает на подобные комментарии.

Спортсменка — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.

