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14:01, 14 марта 2023Спорт

Косторная рассказала о критике в соцсетях из-за фото «с намеком на отношения»

Фигуристка Алена Косторная рассказала, что ее критиковали за фото с Георгием Куницей

Фото: @aliona_officialnew

Российская фигуристка Алена Косторная в интервью «Ленте.ру» рассказала о критике в социальных сетях из-за публикации фотографий «с намеком на отношения». Спортсменка выкладывала посты с фигуристом Георгием Куницей.

«Все сразу начинают писать и говорить, что это конец карьеры. Наверное, четверть всех сообщений была об этом. Вначале такие комментарии обижают. А потом думаешь: что эти люди могут сделать? По сути, ничего. Это мой Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — как хочу, так и веду», — заявила фигуристка.

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5 марта 2023

Она добавила, что никогда не отвечает на подобные комментарии и сообщения, зато ее партнер «любит поиздеваться» над их отправителями.

О переходе Косторной в парное катание стало известно в январе 2023 года, она тренируется в паре с Куницей в группе Сергея Рослякова.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании.

Андрей Стрельцов
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