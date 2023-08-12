Иностранец из «Спартака» назвал самое красивое место в Москве

Игрок «Спартака» Дуарте назвал Красную площадь самым красивым местом в Москве

Парагвайский защитник футбольного клуба «Спартак» Алексис Дуарте назвал самое красивое место в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Иностранный футболист заявил, что посетил многие места в Москве, однако самым красивым считает Красную площадь. Также он рассказал, что провел время в московском метро. «Станции очень красивые», — подытожил игрок.

В мае защитник рассказал о впечатлениях от первой поездки в московском метро. Легионер вспомнил, что сначала очень испугался, так как ему нужно было спускаться на эскалаторе глубоко под землю.

Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги он провел три матча, в которых не отличился результативными действиями. До этого футболист играл за парагвайский «Серро Портеньо».