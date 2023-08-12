Овечкин оценил возможный переход Захаряна в европейский клуб

Овечкин заявил, что Захарян должен сам решить, играть ли ему в Европе

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил возможный переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в европейский клуб. Об этом сообщает Metaratings.

«Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи есть своя голова на плечах, он знает, стоит ли ему еще поиграть за "Динамо" или ехать развиваться и пробовать свои силы в Европе», — заявил Овечкин.

11 августа стало известно, что Захарян согласовал личный контракт с испанским «Реалом Сосьедад». Уточнялось, что на данный момент клубы ведут переговоры между собой.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.