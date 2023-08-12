Боррель заявил о готовности ЕС ввести санкции против Нигера

Боррель: ЕС готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС

Европейский союз (ЕС) готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению демократии. Об этом говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля, сообщает ТАСС.

По его словам, ЕС поддерживает поиск дипломатического выхода из кризиса, принимая во внимание параллельную подготовку к вторжению военных резервных сил ЭКОВАС.

«Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций», — говорится в распространенном Брюсселем заявлении Борреля.

26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. 10 августа мятежники в Нигере заявили и.о. замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что ликвидируют задержанного президента Мохамеда Базума в случае интервенции в государство.

Ранее главы ЭКОВАС в ходе саммита объединения договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что начальники штабов проведут еще несколько встреч для уточнения деталей, но есть согласие лидеров стран сообщества для начала операции.

12 августа сообщалось, что жители столицы Нигера Ниамея начали уезжать в соседние города из-за угрозы вторжения со стороны представителей ЭКОВАС.