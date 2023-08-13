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11:04, 13 августа 2023Силовые структуры

Третьего обвиняемого в избиении участника СВО убедили сдаться

Прокурор убедил сдаться третьего обвиняемого в избиении бойца СВО в Забайкалье

Фото: Nomad_Soul / Unsplash

Прокурор Нерчинско-Заводского района убедил сдаться третьего обвиняемого в избиении участника спецоперации, которое произошло в селе Забайкальского края, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение региональной прокуратуры.

По заявлению пресс-службы, перед задержанием предполагаемого преступника прокурору удалось с ним встретиться. В ходе переговоров представитель обвинения убедил его не препятствовать ходу расследования и сдаться, после чего лично привел в местное отделение полиции.

Представители краевого следственного управления Следственного комитета заявили, что обвиняемый задержан и будет помещен под стражу. Он уже принимает участие в следственных действиях.

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Задержанный является предполагаемым участником происшествия в селе Нерчинский Завод — там пьяная компания избила бойца СВО, потерявшего ногу во время боевых действий. Нападавшие также повредили его автомобиль. 

Сначала полиции удалось задержать только одного участника избиения — 27-летнего мужчину. Его обвинили по 2 статье 167 УК РФ. После передачи дела в Следственный комитет прокуратура заявила о необходимости наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело.

После этого был задержан второй соучастник преступления, а третий объявлен в розыск — началось следствие по трем уголовным делам. Первых двух задержанных заключили под стражу на два месяца.

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    Софья Ермакова
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