Пострадавшим от звездного хирурга Хайдарова предложили компенсацию

Пострадавшим от звездного хирурга Хайдарова пациенткам предложили компенсацию

Пациенткам, которые пострадали от звездного хирурга Тимура Хайдарова, предложили компенсацию за некачественные пластические операции. Об этом пишет издание KP.RU.

Как сообщила адвокат российских певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина, с некоторыми клиентками связались представители Хайдарова и начали вести переговоры о возмещениях.

«Но отмечу, что компенсация не является единственной целью. И Слава, и Любовь Успенская ставят перед собой задачу проверить правовым путем все информацию о клиниках Хайдарова, поступившую за последние три недели, чтобы сделать вывод о законности функционирования как данных учреждений, так и отдельно взятого хирурга. Этот вопрос для нас является общественно значимым. Исходя из этого мы и действуем», — уточнила юрист.

Известно, что Слава и Успенская рассказали о неудачных последствиях пластики, проведенной у Тимура Хайдарова. В частности, Слава публично пожаловалась на неудачную операцию на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На признание Славы отреагировала певица Любовь Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Ранее в августе звездный хирург Хайдаров уехал из России на фоне скандала. По словам самого врача, он отправился с семьей в отпуск, который намерен провести в Греции. Он подчеркнул, что отдых был запланирован, и в доказательство своих слов предоставил скриншоты переписок с обсуждением поездки.