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13:15, 14 августа 2023Ценности

Пострадавшим от звездного хирурга Хайдарова предложили компенсацию

Пострадавшим от звездного хирурга Хайдарова пациенткам предложили компенсацию

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Пациенткам, которые пострадали от звездного хирурга Тимура Хайдарова, предложили компенсацию за некачественные пластические операции. Об этом пишет издание KP.RU.

Как сообщила адвокат российских певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина, с некоторыми клиентками связались представители Хайдарова и начали вести переговоры о возмещениях.

«Но отмечу, что компенсация не является единственной целью. И Слава, и Любовь Успенская ставят перед собой задачу проверить правовым путем все информацию о клиниках Хайдарова, поступившую за последние три недели, чтобы сделать вывод о законности функционирования как данных учреждений, так и отдельно взятого хирурга. Этот вопрос для нас является общественно значимым. Исходя из этого мы и действуем», — уточнила юрист.

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Известно, что Слава и Успенская рассказали о неудачных последствиях пластики, проведенной у Тимура Хайдарова. В частности, Слава публично пожаловалась на неудачную операцию на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На признание Славы отреагировала певица Любовь Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Ранее в августе звездный хирург Хайдаров уехал из России на фоне скандала. По словам самого врача, он отправился с семьей в отпуск, который намерен провести в Греции. Он подчеркнул, что отдых был запланирован, и в доказательство своих слов предоставил скриншоты переписок с обсуждением поездки.

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    Екатерина Ештокина
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