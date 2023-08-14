Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:21, 14 августа 2023Силовые структуры

Мосгорсуд отказался ужесточать меру пресечения Лерчек по делу о налогах

Мосгорсуд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мосгорсуд отказался ужесточать меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС.

После рассмотрения представления прокуратуры на постановление Пресненского суда столицы, который не стал переводить Лерчек под домашний арест, Мосгорсуд счел возможным оставить ее под запретом определенных действий.

21 июля суд отклонил ходатайство в отношении блогера и ее супруга Артема Чекалина об изменении меры пресечения. В настоящее время они не могут использовать средства связи, выходить в интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако утверждается, что Лерчек неоднократно нарушала предписание.

Об уголовном деле в отношении семьи Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. В доме Чекалиных провели обыски.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали способ укрепить рубль

    Определено новое направление для повышения либидо у мужчин

    Огромные клыки и чешую динозавра нашли на стройке в Москве

    Мосгорсуд отказался ужесточать меру пресечения Лерчек по делу о налогах

    Стилист назвал россиянам самую модную одежду на осень

    Пробка у Крымского моста выросла

    Стало известно о строительстве на Западной Украине центра для экспорта зерна

    На Западе признали безуспешность попыток разрыва отношений России и Сербии

    Назван способный поставить на стоп путешествия россиян курс доллара

    России предрекли увеличение числа наводнений на фоне глобального потепления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости