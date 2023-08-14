Мосгорсуд отказался ужесточать меру пресечения Лерчек по делу о налогах

Мосгорсуд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Мосгорсуд отказался ужесточать меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС.

После рассмотрения представления прокуратуры на постановление Пресненского суда столицы, который не стал переводить Лерчек под домашний арест, Мосгорсуд счел возможным оставить ее под запретом определенных действий.

21 июля суд отклонил ходатайство в отношении блогера и ее супруга Артема Чекалина об изменении меры пресечения. В настоящее время они не могут использовать средства связи, выходить в интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако утверждается, что Лерчек неоднократно нарушала предписание.

Об уголовном деле в отношении семьи Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. В доме Чекалиных провели обыски.