Российский фигурист-чемпион выиграл у Плющенко спор на 10 тысяч долларов

Кондратюк выиграл у Плющенко 10 тысяч долларов, исполнив 10 тройных акселей

Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл спор у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом Плющенко рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Во время шоу в Пекине Плющенко предложил спортсмену награду за 10 тройных акселей подряд. По условиям спора, прыжки должны были быть выполнены чисто, а пауза между ними должна была составлять не более 15 секунд. 19-летний Кондратюк смог исполнить аксели и получил приз в размере 10 тысяч долларов.

Ранее Кондратюк рассказал о поддержке своей девушки, серебряного призера Олимпийских игр-2022 Александры Трусовой. Спортсмен заявил, что ему важна поддержка близких во время выступлений, в том числе тренера Светланы Соколовской.

Кондратюк — чемпион России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине фигурист в составе сборной России выиграл золото командного турнира, однако не получил награду из-за допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой. В соревнованиях мужчин-одиночников фигурист занял 15-е место.