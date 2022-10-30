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07:25, 30 октября 2022Спорт

Российский фигурист-чемпион рассказал о поддержке Трусовой

Фигурист Кондратюк заявил, что ему приятна поддержка Трусовой во время выступлений

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о поддержке своей девушки, серебряного призера Олимпийских игр-2022 Александры Трусовой. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что ему важна поддержка близких во время выступлений. «Речь не только про Сашу, но и про [тренера] Светлану Владимировну Соколовскую, других близких людей. Их поддержка приятна», — отметил он.

Ранее грузинская фигуристка Алина Урушадзе заявила, что результаты Кондратюка в минувшем сезоне шокировали ее. По ее мнению, фигурист стал увереннее в себе и продолжает развиваться.

Кондратюк — чемпион России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине фигурист в составе сборной России выиграл золото, однако не получил награду из-за допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой. В соревнованиях мужчин-одиночников фигурист занял 15-е место.

Дарья Коршунова
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