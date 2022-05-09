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Спорт

Грузинская фигуристка рассказала о шокировавшем ее российском чемпионе ОИ

Грузинская фигуристка Урушадзе рассказала о шокировавшем ее российском чемпионе ОИ
Марк Кондратюк

Марк Кондратюк. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Грузинская фигуристка Алина Урушадзе высказалась о россиянине Марке Кондратюке, выигравшем Олимпиаду и чемпионат Европы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Немного в шоке от его результатов — в хорошем смысле слова, просто неожиданно рада, что Марк стал намного увереннее в себе и продолжает развиваться», — заявила спортсменка.

На Играх-2022 Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире. В соревнованиях мужчин-одиночников фигурист занял 15-е место. В прошлом сезоне россиянин также завоевал золотые медали на чемпионатах России и Европы.

Урушадзе родилась в Риге и изначально выступала за Латвию. С 2018 года спортсменка представляет на международных соревнованиях Грузию.

Алексей Гусев
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