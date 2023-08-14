Российский фондовый рынок побил рекорд

Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник, 14 августа, обновил рекорд и впервые превысил 3200 пунктов с 21 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке в 11:33 по московскому времени индекс достигал 3216 пунктов. На момент написания материала рост немного замедлился, индекс Мосбиржи был около отметки 3214 пунктов, плюс 1,86 процента к закрытию предыдущего торгового дня. В то же время индекс РТС вырос на 0,19 процента, до 1002,78 пункта.

Индекс Мосбиржи — один из ключевых индикаторов состояния российского фондового рынка, наряду с индексом РТС. В его состав входят 50 наиболее ликвидных акций крупнейших российских эмитентов.

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 14 августа превысил 100 рублей. На момент написания материала американская валюта торговалась выше 101 рубля. Курс евро при этом превысил 110 рублей, это произошло впервые с 23 марта 2022 года.

С 10 августа Центробанк прекратил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила на фоне резкого ослабления рубля. «Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в пресс-релизе ЦБ. Мера будет действовать до конца 2023 года.