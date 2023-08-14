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12:06, 14 августа 2023Путешествия

Путин призвал дать регионам право вводить курортный сбор

Путин поручил к 15 декабря дать право регионам вводить курортный сбор

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить регионам право вводить курортный сбор. Соответствующие меры необходимо принять к 15 декабря, сказано на сайте Кремля.

Уточняется, что при проработке законодательной инициативы следует учитывать опыт введения сбора для туристов в Крыму, Санкт-Петербурге, на Алтае, в Ставропольском и Краснодарском краях, а также на федеральной территории «Сириус».

Ранее стало известно, что курортный сбор ввели в Санкт-Петербурге. Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2024 года туристы должны будут доплачивать по 100 рублей в сутки при пребывании в гостиницах. Полученные бюджетом средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры.

Налог для путешественников из-за границы, в том числе для россиян, появится и в казахстанском Актау. Доплачивать придется один процент от общей стоимости пребывания.

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    Мария Борисова
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