Китайские производители усилили позиции в Европе

Reuters: Китай занимает место немецких производителей на рынке Евросоюза

Китайские производители усилили свои позиции на рынке Европейского союза (ЕС) и все чаще занимают место немецких. Об этом со ссылкой на исследование экономического аналитического центра работодателей IW пишет Reuters.

Анализ показал, что в некоторых секторах доля Китая в импорте ЕС за 2020-2021 годы выросла на столько же или даже больше, чем за предыдущее десятилетие. Особенно эта тенденция заметна в области передовых промышленных товаров, где Германия традиционно является лидером. На основании исследования аналитический центр предупреждает о риске остановки развития главной экономики Европы.

В мае Германия столкнулась с рецессией впервые после пандемии, так как ведущие экспортеры страны пострадали от проблем с цепочками поставок, инфляции и роста цен на энергоносители. Все это вызвало серьезные размышления о будущем европейского экономического и промышленного центра. «Это дает повод для беспокойства, учитывая проблемы, связанные с изменением в структуре энергетики, и проблемы с конкурентоспособностью Германии», — заявил исследователь Юрген Маттес.

Среди других проблем, названных в исследовании, была возросшая роль китайских государственных субсидий во многих секторах экономики, где предприятия из КНР отвоевывают все большую долю рынка ЕС. Также высокие расходы на электроэнергию повлияли на экспорт автомобилей, пока китайские производители электромобилей начинали завоевывать европейский рынок, добавил Маттес.

Ранее в Министерстве экономики и защиты климата ФРГ заявили, что в настоящее время предпосылки для оживления экономики Германии и ее перехода к активному росту в среднесрочной перспективе отсутствуют. В ведомстве отметили, что экономические показатели по итогам июня 2023 года в целом оставили желать лучшего. Так, спад промышленного производства Германии составил 1,3 процента, а суммарные объемы розничных продаж без учета автомобилей сократились в сравнении с майским показателем.