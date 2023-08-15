Стало известно о вероятности нового взрыва на руинах АЗС в Махачкале

SHOT сообщил о вероятности нового взрыва не месте ЧП на АЗС в Махачкале

На руинах автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале может произойти новый взрыв. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Как сообщил источник, на месте ЧП начали дымить обломки, поэтому полиция, охраняющая периметр, вызвала пожарных. Кроме того, в воздухе чувствуется сильный запах химии, из-за которого практически невозможно дышать.

Ранее сообщалось, что в качестве одной из версий взрыва следователи рассматривают нарушение правил хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.