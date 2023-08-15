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09:53, 15 августа 2023Спорт

Манчини обвинил президента Федерации футбола Италии в своем уходе из сборной

Роберто Манчини заявил, что ушел из сборной Италии из-за президента FIGC Гравины

Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Globallookpress.com

Роберто Манчини обвинил президента Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина в своем уходе из сборной страны. Об этом сообщает Sky Sport со ссылкой на La Repubblica.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы президент федерации менял весь тренерский штаб? Гравина целый год хотел произвести в нем революцию, я дал ему ясно понять, что не надо этого делать», — заявил специалист. Он добавил, что несколько раз пытался поговорить с функционером об изменениях в составе команды тренеров и просил дать ему «душевное спокойствие», однако Гравина не прислушался.

FIGC объявила об отставке Манчини 13 августа. В организации отметили, что приняли заявление от специалиста, полученное поздно вечером в субботу, 12 августа. Имя нового главного тренера команды назовут в ближайшие дни.

Манчини возглавил сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом Европы 2020 года и дважды брала серебряные медали Лиги наций УЕФА.

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    Ксения Курашкина
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