Психолог объяснила оскорбления Дзюбы в адрес журналиста

Психолог Маремпольская заявила, что Дзюба не выдержал напора своей медиаперсоны

Клинический психолог Татьяна Маремпольская объяснила, почему нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба оскорбил журналиста после матча четвертого тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов». Ее слова приводит Sport24.

Маремпольская заявила, что психотип двигает футболиста к общению. По ее мнению, этим активно пользуются журналисты, которые стараются добыть сенсации. «В данном случае Артем не сдержался, не выдержал напора своей медиаперсоны», — добавила она.

Ранее 16 августа контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил Дзюбу на два матча условно. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не участвовал в матче из-за травмы. После игры корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист оскорбил журналиста, пообещав «засунуть ему телефон в одно место».