Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лоренцо Музетти
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Цинциннати (м)
Дарья Касаткина
2:0
Завершен
Варвара Грачёва
Цинциннати (ж)
Маркета Вондроушова
2:0
Завершен
Анастасия Потапова
Цинциннати (ж)
Флора
0:2
Завершен
Фарул
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Манчестер Сити
0:1
1-й тайм
live
Севилья
Суперкубок УЕФА - 2023|Финал
22:36, 16 августа 2023Спорт

Психолог объяснила оскорбления Дзюбы в адрес журналиста

Психолог Маремпольская заявила, что Дзюба не выдержал напора своей медиаперсоны

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Клинический психолог Татьяна Маремпольская объяснила, почему нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба оскорбил журналиста после матча четвертого тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов». Ее слова приводит Sport24.

Маремпольская заявила, что психотип двигает футболиста к общению. По ее мнению, этим активно пользуются журналисты, которые стараются добыть сенсации. «В данном случае Артем не сдержался, не выдержал напора своей медиаперсоны», — добавила она.

Ранее 16 августа контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил Дзюбу на два матча условно. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не участвовал в матче из-за травмы. После игры корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист оскорбил журналиста, пообещав «засунуть ему телефон в одно место».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о разбогатевшей за год России

    В Киеве высказались о сроках поставки истребителей F-16

    Раскрыты запасы воды в Стамбуле

    Психолог объяснила оскорбления Дзюбы в адрес журналиста

    Прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в марте 2024 года

    Переводчик рассказал о странном досуге Роберта Де Ниро в Москве

    В Киеве заявили о планах попасть на саммит G20

    США назвали возможный вариант экспорта украинского зерна

    Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

    США изучат вопрос укомплектованности ядерных сил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости