Футболист «Локомотива» Артем Дзюба оскорбил журналиста после матча РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба оскорбил журналиста после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Корреспондент попросил футболиста оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух голов до конца года. «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Потом обидно будет тебе», — ответил Дзюба.

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче четвертого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Дзюба не принимал участие в игре из-за травмы.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.