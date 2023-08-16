Дзюбу дисквалифицировали за оскорбление журналиста

КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно за оскорбление журналиста

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал условно форварда «Локомотива» Артема Дзюбу за оскорбление журналиста. Об этом сообщает РИА Новости.

Нападающего отстранили на два матча условно. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не участвовал в матче из-за травмы. После игры корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист оскорбил журналиста, пообещав «засунуть ему телефон в одно место».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.