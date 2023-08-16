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15:18, 16 августа 2023Спорт

Дзюбу дисквалифицировали за оскорбление журналиста

КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно за оскорбление журналиста

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал условно форварда «Локомотива» Артема Дзюбу за оскорбление журналиста. Об этом сообщает РИА Новости.

Нападающего отстранили на два матча условно. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не участвовал в матче из-за травмы. После игры корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист оскорбил журналиста, пообещав «засунуть ему телефон в одно место».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

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    Ксения Курашкина
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