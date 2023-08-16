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14:29, 16 августа 2023Силовые структуры

Блогера Блиновскую отказались выпустить из-под домашнего ареста

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Блиновскую по делу о налогах
Начало событий в новости Эксперты бизнес-омбудсмена нашли нарушения в домашнем аресте Блиновской

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мосгорсуд отказался выпустить из-под домашнего ареста блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем самым, была отклонена апелляционная жалоба на решение Пресненского суда столицы, который продлил ей срок меры пресечения.

Ранее 16 августа сообщалось, что центр «Бизнес против коррупции» под руководством уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова после рассмотрения обращения Блиновской счел возможным выпустить ее из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

У нее арестовано имущество на общую сумму 64 миллиарда рублей. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Ее задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. В июле суд продлил домашний арест блогерши до 26 октября.

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    Любовь Ширижик
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