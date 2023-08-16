Эксперты бизнес-омбудсмена нашли нарушения в домашнем аресте Блиновской
Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК»), действующий под руководством уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, рассмотрел обращение блогерши и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным ведомства, защита Блиновской обратилась в центр с просьбой поддержать попытки опротестовать домашний арест. БПК выявил ряд нарушений в деле блогерши и нашел возможности изменить меры пресечения на подписку о невыезде. Например, дело в отношении Блиновской возбудили вечером 26 апреля, а задержали ее на границе 27 апреля. «Формально это нельзя называть попыткой скрыться от следствия, так как нет никаких свидетельств, что к моменту задержания Блиновской было известно о своем статусе подозреваемой», — объясняют эксперты бизнес-омбудсмена.
Кроме того, в июне, когда домашний арест был продлен, в УПК РФ внесли ряд изменений. Статья 99 была дополнена частью 2, согласно которой в случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого индивидуального предпринимателя или члена органа управления организацией суд в обязательном порядке должен рассмотреть возможность избрания той меры, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности. Блиновской же сейчас запрещено пользоваться средствами связи и интернетом.
Однако эксперты центра предупредили, что настаивать на подписке о невыезде стоит, только если есть уверенность, что блогершу оправдают или дело прекратят. Ведь домашний арест засчитывается в срок наказания, а подписка о невыезде — нет.
Ранее стало известно, что у Блиновской арестовано имущество на общую сумму 64 миллиарда рублей.
Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Ее задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. В июле суд продлил домашний арест блогерши до 26 октября.