Эксперты бизнес-омбудсмена нашли нарушения в домашнем аресте Блиновской

Эксперты бизнес-омбудсмена нашли возможность смягчить меру пресечения Блиновской

Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК»), действующий под руководством уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, рассмотрел обращение блогерши и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, защита Блиновской обратилась в центр с просьбой поддержать попытки опротестовать домашний арест. БПК выявил ряд нарушений в деле блогерши и нашел возможности изменить меры пресечения на подписку о невыезде. Например, дело в отношении Блиновской возбудили вечером 26 апреля, а задержали ее на границе 27 апреля. «Формально это нельзя называть попыткой скрыться от следствия, так как нет никаких свидетельств, что к моменту задержания Блиновской было известно о своем статусе подозреваемой», — объясняют эксперты бизнес-омбудсмена.

Кроме того, в июне, когда домашний арест был продлен, в УПК РФ внесли ряд изменений. Статья 99 была дополнена частью 2, согласно которой в случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого индивидуального предпринимателя или члена органа управления организацией суд в обязательном порядке должен рассмотреть возможность избрания той меры, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности. Блиновской же сейчас запрещено пользоваться средствами связи и интернетом.

Однако эксперты центра предупредили, что настаивать на подписке о невыезде стоит, только если есть уверенность, что блогершу оправдают или дело прекратят. Ведь домашний арест засчитывается в срок наказания, а подписка о невыезде — нет.

Ранее стало известно, что у Блиновской арестовано имущество на общую сумму 64 миллиарда рублей.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Ее задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. В июле суд продлил домашний арест блогерши до 26 октября.