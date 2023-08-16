Курс доллара начал падать

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 96 рублей

Курс доллара на Московской бирже начал падать. В ходе торгов 16 августа американская валюта подешевела до 95,75 рубля, свидетельствуют данные площадки.

На открытии торгов стоимость доллара составляла 98,86 рубля. На минимуме курс падал до 95,35 рубля, с начала дня доллар потерял порядка 1,7 рубля. Евро тем временем опустился ниже планки в 105 рублей, валюта подешевела до уровня в 104,1 рубля, в то время как утром торговалась по 105,3 рубля.

Рубль укрепляется на фоне возможного ужесточения контроля за движением капитала. По данным Bloomberg, власти и бизнес обсуждают возврат обязательной продажи экспортной выручки. Новая встреча по этому вопросу может состояться в конце текущей недели.

По информации Financial Times, президент России Владимир Путин 16 августа проведет экстренную встречу с представителями Минфина. На ней обсудят ужесточение валютного контроля на фоне резкого ослабления рубля. В качестве меры по укреплению национальной валюты экспортеров могут обязать продавать до 80 процентов валютной выручки в течение 90 дней. За отказ компании будут лишать государственных субсидий.

Решение Банка России резко увеличить ключевую ставку на 3,5 процентного пункта не оказало существенного влияния на рубль. Вместо укрепления российская валюта начала резко дешеветь. За короткое время доллар подорожал с 95,18 до 97,45 рубля, а евро — с 103,764 до 107,734 рубля.