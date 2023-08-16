Консульский отдел посольства России в Молдавии возобновит работу 17 августа

Консульский отдел посольства России в Молдавии возобновит работу, сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

Прием граждан по всем консульским вопросам будет возобновлен с 17 августа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают на возвращение отношений с Молдавией на прежний уровень. По ее мнению, у государств нет предпосылок для глубинных противоречий.

14 августа 45 сотрудников посольства России в Кишиневе покинули Молдавию. Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что решение властей сократить число российских дипломатов принято с целью угодить Западу и направлено против интересов народа страны.