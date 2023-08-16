«Локомотив» отреагировал на дисквалификацию Дзюбы

В «Локомотиве» заявили, что дисквалификация стала уроком для футболиста Дзюбы

Директор по коммуникациям московского «Локомотива» Сергей Дерябкин отреагировал на дисквалификацию нападающего команды Артема Дзюбы за оскорбление журналиста. Его слова приводит РИА Новости.

Дерябкин заявил, что конфликт с корреспондентом стал уроком для футболиста, и назвал ситуацию неприятной для Дзюбы. «Главный посыл фразы, что она устоявшаяся. Иногда человек может сказать так, когда выходит из себя», — объяснил представитель железнодорожников.

Ранее 16 августа контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил Дзюбу на два матча условно. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не участвовал в матче из-за травмы. После игры корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист оскорбил журналиста, пообещав «засунуть ему телефон в одно место».