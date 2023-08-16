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17:44, 16 августа 2023Спорт

«Локомотив» отреагировал на дисквалификацию Дзюбы

В «Локомотиве» заявили, что дисквалификация стала уроком для футболиста Дзюбы
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Директор по коммуникациям московского «Локомотива» Сергей Дерябкин отреагировал на дисквалификацию нападающего команды Артема Дзюбы за оскорбление журналиста. Его слова приводит РИА Новости.

Дерябкин заявил, что конфликт с корреспондентом стал уроком для футболиста, и назвал ситуацию неприятной для Дзюбы. «Главный посыл фразы, что она устоявшаяся. Иногда человек может сказать так, когда выходит из себя», — объяснил представитель железнодорожников.

Ранее 16 августа контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил Дзюбу на два матча условно. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не участвовал в матче из-за травмы. После игры корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист оскорбил журналиста, пообещав «засунуть ему телефон в одно место».

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    Анастасия Борисова
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