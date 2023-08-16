В России спрогнозировали рост цен на недвижимость

Риелтор Бендриков спрогнозировал рост цен на недвижимость в России

Повышение ключевой ставки Центрального Банка (ЦБ) России спровоцирует резкий рост спроса на недвижимость, который, в свою очередь, приведет к росту цен, полагает риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Ситуацию на рынке он спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

Во вторник, 15 августа, ЦБ на внеочередном заседании поднял ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов годовых. Кроме того, регулятор не исключил, что в дальнейшем прибегнет к очередному увеличению показателя.

В прошлом году, когда ключевую ставку подняли до 20 процентов, это повлекло резкий спрос на недвижимость, напомнил Бендриков. Дело в том, что люди, у которых заранее была одобрена ипотека по низким ставкам, бросились скупать объекты, чтобы ее использовать.

«Сейчас происходит примерно то же самое. Резко вырос спрос, люди стали звонить за последние два-три дня по объектам, которые неликвидные, которые не особо пользовались спросом, потому что цена была чуть выше рыночной, например, или локация была не совсем удобная. Соответственно, спрос рождает предложение — увеличивается стоимость как квартир в Москве, так и загородных домов», — сказал эксперт.

Стоимость квартир в пределах 20-30 миллионов из-за увеличившегося спроса повышается примерно на 2 миллиона, привел пример собеседник «Ленты.ру».

«Я думаю, что это будет продолжаться в течение нескольких месяцев, пока действует ипотека по заниженной ставке по сравнению с нынешней. Вчера также после повышения ключевой ставки сказали о том, что она еще, возможно, будет повышена. Если у нас будет, допустим, 15 процентов ключевая ставки, ипотечные ставки будут минимум 17 процентов. Соответственно, люди пытаются сейчас купить что-то, чтобы использовать одобренную ипотеку, те, у кого была валюта, сейчас ее меняют, чтобы вложить деньги куда-то, потому что прогнозируется возможный спад валют», — поделился риелтор.

При этом повышение ключевой ставки не должно привести к тому, что спрос на новостройки увеличится, а на вторичное жилье упадет, полагает он. «Сейчас у застройщиков большое количество непроданного жилья, которое еще достраивается, и многие люди не хотят вступать в какие-то длительные отношения с застройщиком, например, с теми объектами, у которых срок сдачи в каком-нибудь 2026 году, они хотят купить то, что есть сейчас и уже готово, то есть вторичное жилье, либо то, что уже вот-вот на стадии сдачи», — пояснил эксперт.

Ранее риелтор Константин Барсуков посоветовал не торопиться с покупкой жилья после повышения ключевой ставки, так как квартиры по самым низким ценам в любом сегменте раскупили еще в июне текущего года.