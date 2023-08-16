Назван потенциальный соперник сборной России по футболу

РФС заявил о начале переговоров с Бахрейном о проведении товарищеского матча

Российский футбольный союз (РФС) назвал потенциального соперника национальной команды для проведения товарищеского матча. Об этом сообщает РИА Новости.

В РФС заявили, что ведут переговоры с Федерацией футбола Бахрейна. В организации подчеркнули, что объявят о матче, как только будет подписан контракт на его проведение.

6 августа стало известно, что РФС подал запрос в Федерацию футбола Мали о проведении товарищеского матча. Отмечалось, что матч может пройти в сентябре. Кроме того, российская сторона заинтересована во встрече с Китаем.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.