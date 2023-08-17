Названы сроки возвращения космонавта «Роскосмоса» на Crew Dragon с МКС

НАСА: космонавт «Роскосмоса» возвратится на Crew Dragon с МКС в сентябре

Космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев возвратится на американском корабле Crew Dragon с Международной космической станции (МКС) в сентябре. Сроки возвращения на Землю космонавта со ссылкой на НАСА сообщает в Telegram госкорпорация «Роскосмос».

«Расстыковка корабля Crew Dragon от станции планируется не ранее 1 сентября 2023 года. Его приводнение ожидается возле побережья штата Флорида (США)», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров сообщил, что США не пригласили дипломатов генконсульства России на запуск корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым на борту.

Согласно НАСА и SpaceX, запуск к МКС пилотируемого космического корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым состоится 25 августа.