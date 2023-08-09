США не пригласили российских дипломатов на запуск Crew Dragon с космонавтом

Генконсул Захаров: США не пригласили дипломатов РФ на запуск Crew Dragon к МКС

США не пригласили дипломатов генконсульства России на запуск корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым на борту. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров, его слова приводит ТАСС.

Миссия отправится к Международной космической станции в рамках перекрестных полетов. «Сейчас мы даже не получаем каких-либо уведомлений о запусках от НАСА. Этого нет», — подчеркнул Захаров.

Дипломат отметил, что российское генконсульство взаимодействует и оказывает необходимую помощь российской группе управления полетами, которая находится в Хьюстоне на ротационной основе. Он также указал, что дипмиссии хотелось бы большего сотрудничества с НАСА, Космическим центром Джонсона.

Ранее стало известно, что запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым, намеченный на 21 августа, был перенесен на 25 августа.