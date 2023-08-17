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14:31, 17 августа 2023Экономика

В России оценили риск повторения дефолта

Экс-депутат Госдумы Язев: в России нет предпосылок для дефолта, как в 1998 году

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В России сейчас нет предпосылок для повторения дефолта, как в августе 1998 года. Такое мнение в интервью News.ru высказал экс-депутат Валерий Язев, состоявший в то время в комитете Госдумы по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.

«Уровень внешнего долга России по сравнению с ее ВВП незначительный, да и в целом небольшой относительно уровня госдолга других стран. И состояние экономики сегодня нельзя сравнивать с положением дел в 1998 году», — оценил положение дел эксперт. По его словам, в то время жесточайший экономический кризис разразился по «куда более фундаментальным» причинам и произошло это не после, а до объявления дефолта, в условиях, когда страна «"задыхалась" без денег и армии».

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Как объяснил Язев, с тех пор российские власти в том числе научились балансировать доходы и расходы бюджета, не раздувая чрезмерно последние. Он считает, что с 2000-х годов начали приниматься более реалистичные бюджеты, а регионы в этой сфере получили большую самостоятельность.

Говоря о сегодняшней ситуации в российской экономике, экс-депутат отметил, что фундаментальных оснований для роста курса нацвалюты не наблюдается, ведь «для того чтобы рубль укреплялся, необходимо увеличение притока валюты в страну». Властям же нужно «увеличивать или как минимум не допускать падения реальных доходов населения», делая это в условиях, когда, с одной стороны, обеспечивается устойчивость финансовой системы, а с другой — структурная перестройка экономики.

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    Дмитрий Воронин
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